Организаторы Уимблдона разрешили зрителям смотреть матчи ЧМ-2018 на мобильных устройствах

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Организаторы Уимблдона разрешили зрителям смотреть матчи ЧМ-2018 на мобильных устройствах
Организаторы Уимблдонского теннисного турнира в связи с успешным выступлением сборной Англии на чемпионате мира разрешили зрителям на центральном корте смотреть матчи турнира на мобильных устройствах. Об этом сообщает газета Times со ссылкой Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, на территории которого проводится Уимблдон.
Согласно правилам Уимблдона, телефоны должны быть выключены не только на самих кортах, где проходят матчи, но и при подходе к ним, причем об этом зрителей предупреждают уже при входе на территорию клуба. Теперь же они смогут посмотреть матчи на гаджетах, не вставая с мест. Сборная Англии сыграет в полуфинале чемпионата мира с командой Хорватии 11 июля, днем ранее в полуфинале сыграют французы и бельгийцы. Матч за третье место пройдет 14 июля, финал - 15 июля.
"Если люди не лишают удовольствия других зрителей, наблюдающих за теннисом, просматривая игру без звука или в наушниках, то это нормально", - отметил исполнительный директор Всеанглийского клуба Ричард Льюис. "Уверен, что все понимают это", - добавил он.
Однако организаторы Уимблдона решили не отказываться от другой традиции - начинать финал теннисного турнира в мужском одиночном разряде в 14:00 по местному времени, хотя общественность призывала начать матч раньше с учетом пересечения его с финалом чемпионата мира (16:00 по местному).
При этом трансляция теннисного поединка начнется на первом канале Би-би-си, а затем перейдет на второй, поскольку футбольный матч соберет большую ТВ-аудиторию.
Такой поворот событий вызвал недоумение у организаторов Уимблдона, которые напомнили, что раньше футбольные трансляции велись в вечернее время. "Удивительно, что у Международной федерации футбола (ФИФА) появилась идея начать финальный матч в 16:00, - заявил коммерческий директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Мик Десмонд. - Такого в прошлом они не делали, однако таково теперь их решение. Наш финал всегда начинается в 14:00".
Представитель ФИФА отметил, что решение о времени начала трансляции принято вовсе не скоропалительно, а более двух лет назад, после тщательного изучения глобального рынка вещания.
Официальные представители Уимблдона также сообщили, что финал чемпионата мира не будет показан на экранах, установленных на территории клуба, даже если сборная Англии будет играть в решающем матче.
ТАСС
Согласно правилам Уимблдона, телефоны должны быть выключены не только на самих кортах, где проходят матчи, но и при подходе к ним, причем об этом зрителей предупреждают уже при входе на территорию клуба. Теперь же они смогут посмотреть матчи на гаджетах, не вставая с мест. Сборная Англии сыграет в полуфинале чемпионата мира с командой Хорватии 11 июля, днем ранее в полуфинале сыграют французы и бельгийцы. Матч за третье место пройдет 14 июля, финал - 15 июля.
"Если люди не лишают удовольствия других зрителей, наблюдающих за теннисом, просматривая игру без звука или в наушниках, то это нормально", - отметил исполнительный директор Всеанглийского клуба Ричард Льюис. "Уверен, что все понимают это", - добавил он.
Однако организаторы Уимблдона решили не отказываться от другой традиции - начинать финал теннисного турнира в мужском одиночном разряде в 14:00 по местному времени, хотя общественность призывала начать матч раньше с учетом пересечения его с финалом чемпионата мира (16:00 по местному).
При этом трансляция теннисного поединка начнется на первом канале Би-би-си, а затем перейдет на второй, поскольку футбольный матч соберет большую ТВ-аудиторию.
Такой поворот событий вызвал недоумение у организаторов Уимблдона, которые напомнили, что раньше футбольные трансляции велись в вечернее время. "Удивительно, что у Международной федерации футбола (ФИФА) появилась идея начать финальный матч в 16:00, - заявил коммерческий директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Мик Десмонд. - Такого в прошлом они не делали, однако таково теперь их решение. Наш финал всегда начинается в 14:00".
Представитель ФИФА отметил, что решение о времени начала трансляции принято вовсе не скоропалительно, а более двух лет назад, после тщательного изучения глобального рынка вещания.
Официальные представители Уимблдона также сообщили, что финал чемпионата мира не будет показан на экранах, установленных на территории клуба, даже если сборная Англии будет играть в решающем матче.
ТАСС
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