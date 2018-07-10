Фан-зона у стадиона "Спартак" не будет работать на оставшихся матчах ЧМ-2018

Площадка у стадиона "Спартак", которая была организована для просмотра матчей 1/4 финала чемпионата мира, не будет работать на оставшихся четырех встречах турнира.Ранее московские власти организовали дополнительную фан-зону для просмотра матчей 1/4 финала между сборными Швеции и Англии, а также России и Хорватии. Это было сделано для того, чтобы разгрузить площадку Фестиваля болельщиков Международной федерации футбола на Воробьевых горах. Фан-зона у стадиона "Спартак" вмещала 50 тысяч человек.Матчи 1/2 финала чемпионата мира пройдут 10 и 11 июля. Фан-зона на Воробьевых горах будет открыта в эти дни с 18:00 мск, учитывая, что встречи Франция - Бельгия (10 июля) и Хорватия - Англия (11 июля) начнутся в 21:00 мск. 12 и 13 июля площадка будет закрыта. 14 июля, в день проведения матча за третье место, она будет открыта с 14:00 мск.