В Гостином Дворе пройдут франкоязычная и англо-хорватская дискотеки

Дискотеки с популярными хитами стран-участниц полуфиналов ЧМ-2018 пройдут в московском Гостином Дворе.10 июля перед матчем Франция – Бельгия с 19:00 до 21:00 можно будет потанцевать под франкоязычные композиции, 11 июля – под английские и хорватские. Сразу после развлекательной программы состоятся трансляции полуфинальных матчей. Посмотреть игру на самом большом крытом экране смогут все желающие. Дом готов принять около 4 тыс. человек. Вход свободный.