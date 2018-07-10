Андрей Каряка: удар Смолова по центру – это не пижонство

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Андрей Каряка: удар Смолова по центру – это не пижонство
Бывший тренер "Амкара" Андрей Каряка предположил, что в финале чемпионата мира сойдутся Англия и Франция.
– Удивила сборная России, которая едва не вышла в полуфинал?
– Ребята провели неплохой турнир. Все матчи были очень сложными. В концовках игр с Испанией и Хорватией было видно, что наша команда очень хотела победить. Самоотдача была запредельная. Игра при своих болельщиках стала большим плюсом для нашей команды. На каком бы стадионе наши ребята не выступали, их всегда очень тепло поддерживали. В том числе и благодаря болельщикам сборная России дошла до четвертьфинала.
– Многие сейчас говорят о грамотной оборонительной тактике. Вы видите, в чем ее грамотность?
– В первую очередь, это касается матча с испанцами. Мы много играли без мяча, но самое главное, получилось достигнуть результата. Можно играть хорошо или плохо, но во главе всегда стоит результат. Такая тактика принесла свои плоды. Мы пропустили с испанцами только нелепый мяч. За весь матч наш соперник создал один-два опасных момента.
– Из нашей команды кто-то удивил?
– Здорово провели турнир Головин, Зобнин, Игнашевич, Акинфеев, Дзюба. Они были лидерами на поле. Самое главное, что на поле была команда.
– Сейчас все ругают Смолова за удар в стиле Паненки. Имел ли он право так бить?
– Это было его решение. Возможно, он уже так забивал. Не думаю, что он сделал так специально. Конечно, Федор хотел забить.
– Не считаете, что это все-таки пижонство?
– Не знаю. До этого он же неплохо пробил с испанцами. В угол. А здесь удар у Смолова просто не получился. Когда идет подсечка посередине, вратарь, как правило, прыгает в угол.
"Спорт-Экспресс"
– Удивила сборная России, которая едва не вышла в полуфинал?
– Ребята провели неплохой турнир. Все матчи были очень сложными. В концовках игр с Испанией и Хорватией было видно, что наша команда очень хотела победить. Самоотдача была запредельная. Игра при своих болельщиках стала большим плюсом для нашей команды. На каком бы стадионе наши ребята не выступали, их всегда очень тепло поддерживали. В том числе и благодаря болельщикам сборная России дошла до четвертьфинала.
– Многие сейчас говорят о грамотной оборонительной тактике. Вы видите, в чем ее грамотность?
– В первую очередь, это касается матча с испанцами. Мы много играли без мяча, но самое главное, получилось достигнуть результата. Можно играть хорошо или плохо, но во главе всегда стоит результат. Такая тактика принесла свои плоды. Мы пропустили с испанцами только нелепый мяч. За весь матч наш соперник создал один-два опасных момента.
– Из нашей команды кто-то удивил?
– Здорово провели турнир Головин, Зобнин, Игнашевич, Акинфеев, Дзюба. Они были лидерами на поле. Самое главное, что на поле была команда.
– Сейчас все ругают Смолова за удар в стиле Паненки. Имел ли он право так бить?
– Это было его решение. Возможно, он уже так забивал. Не думаю, что он сделал так специально. Конечно, Федор хотел забить.
– Не считаете, что это все-таки пижонство?
– Не знаю. До этого он же неплохо пробил с испанцами. В угол. А здесь удар у Смолова просто не получился. Когда идет подсечка посередине, вратарь, как правило, прыгает в угол.
"Спорт-Экспресс"
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