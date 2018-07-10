Памела Андерсон посетит матч Франция – Бельгия

Известная актриса и модель Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург на матч 1/2 финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии."Доброе утро в Санкт-Петербурге. Я рада быть здесь, чтобы поддержать Францию в Кубке мира. Моя любовь, которая двигала горы, заставила (прилететь) меня сюда... Я чувствую себя маленькой девочкой", – написала Андерсон на русском языке в Instagram.