Станислав Черчесов: беру вину на себя за выступление Смолова на ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Станислав Черчесов: беру вину на себя за выступление Смолова на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что берет вину на себя за выступление нападающего национальной команды Федора Смолова на чемпионате мира-2018.

"Время пройдёт – мы встретимся, опять пообщаемся и будем делать следующие шаги. В конце концов это его первый чемпионат мира, и возможно он психологически не очень грамотно подошёл. Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание", - цитирует Черчесова RT.
Теги: Черчесов Смолов Сборная России
Сегодня, 21:03
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8
(1)
№8 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
ну просто твоя тактика длинных пасов не для Смолова....его футбол комбинационный....а бей-беги для Дзюбинатора
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Какой-нибудь Миранчук рвал бы и вырывал вместо этого кактуса.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Александр Ковалёв,
Есть такое. Как бы не сыграли бы наши, все равно нашлись бы отдельные личности, которые бы все засрали. И даже выиграв чемпионат Мира, писали бы что все куплено, сетка была за нас, мы поспособствовали тому что Испания играла без тренера, что вратарь Хорватов травмированный был и т.д. Таким тупо не угодить ничем, поэтому проще вообще не обращать внимание. И таким что ни скажи все будет не так, они же лучше всё и про всех знают. Такие спецы просто диванные...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 21:51) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
Чушь какая. Команда играла в антифутбол и Смолову там просто не было места. Вот Дзюба полностью подошёл под этот разрушительно-оборонительный стиль. Но это не означает, что Смолов плохой игрок, там бы и Гризман не пригодился.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 21:41) #
  • -2
  •  (8)

citrus63,
Товарищи, вас куй поймёшь.
То из группы не выйдем саудитам проепем. То ты нас полуфинала ЧМ лишил...
пздц...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (4)
online

не нашел значит сделал что то с оштбкой, значит зп тебя надо лишить.... ибо обычно на работе за косяки приличные штрафы выговоры и тд и тп.. извинился забыл ушел домой тратить зарплату на квартиры... шикарно, так же хочу
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:30) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: citrus63
Ты своими ошибками лишил страну полуфинала, которого не будет очень-очень долго ( ну по чесноку)!

Истина, в последней инстанции...
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 21:26) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Ты своими ошибками лишил страну полуфинала, которого не будет очень-очень долго ( ну по чесноку)!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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