Мирослав Ромащенко: пристрастие к спиртному безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности

Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко высказал мнение по поводу критики команды со стороны Андрея Канчельскиса."Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи.Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого.Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах – это прискорбно, но объяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова все так же пустая – это беда", – написал Ромащенко в Facebook.