Мирослав Ромащенко: пристрастие к спиртному безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мирослав Ромащенко: пристрастие к спиртному безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности

Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко высказал мнение по поводу критики команды со стороны Андрея Канчельскиса.

"Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи.

Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого.

Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах – это прискорбно, но объяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова все так же пустая – это беда", – написал Ромащенко в Facebook.
Теги: Канчельскис Сборная России
Сегодня, 21:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(18)
№13 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 22:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
а эти слова не с бодуна написаны?! этим постом он только признаёт, что нам тупо повезло и не более

Канчельскис прав на все 100%.....на кураже и везении прошли Испанию....если бы не домашний мундиаль - нам ни когда не бывать на чемпионатах мира с таким тренером..в Европу бы выйти
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№12 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: таратель
чья бы корова мычала


перекрасился какл? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
надоели эти писульки в соцюсетях, встретились бы пообщались в живую


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№10 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 21:55) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
чья бы корова мычала
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:48) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Когда долго живешь в Англиях, становишься таким же ***ом. Хотя, судя по письму 14, он и до этого таким был.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№8 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:48) #
  • -3
  •  (19)

КАНЧЕЛЬСКИС прав!
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№7 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:44) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мирослав +1000000000000000


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Ромащенко размазывает Канча не первый раз.

А журналисты то зачем к Канчельскису прутся то? Явно не за объективностью.
писи: Канч явно тут зареген. Обминусуйся в хлам, алкаш.


Болтун - кусок хлеба для журналиста
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 21:30) #
  • -4
  •  (20)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Да есть правда в словах Канчельскиса: мы выстояли лишь один матч с Испанцами, а с хорватами ошибки Усатого с заменами лишили команду полуфинала. Вот если будет продолжение на ЧЕ, то тогда можно будет о чем то говорить. Ну а по самоотдаче вопросов к команде нет, за исключением отдельных разрисованных личностей.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Форрест Гамп Гринбоу (Сегодня, 21:29) #
  • +4
  •  (8)

Извиняюсь ,что злился на Канчельскиса ! Оказывается что там все серьезнее. Андрей найди в себе силы!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:27) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ромащенко размазывает Канча не первый раз.

А журналисты то зачем к Канчельскису прутся то? Явно не за объективностью.
писи: Канч явно тут зареген. Обминусуйся в хлам, алкаш.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 21:23) #
  • +3
  •  (11)
online

Вот оно чо..((
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:23) #
  • -3
  •  (15)
online

красавец, все верно сказал!!! но канчельских где то прав был про сборную, даже наверно в больше степени... верно сказал про человека...
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.