Главный тренер сборной Хорватии: ждем поддержки российских болельщиков

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Главный тренер сборной Хорватии: ждем поддержки российских болельщиков

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, что впечатлен организацией чемпионата мира-2018, а также ожидает поддержки российских зрителей несмотря ни на что.

- Можете объяснить, как Хорватия забралась так высоко на турнире?

- В нашей команде собраны хорошие игроки, которые выступают в самых сильных клубах Европы. Но как сборная мы давно ничего не добивались. Надо было что-то менять, чтобы добиться хорошего результата. Сегодняшнее поколение недооценивалось в последние годы. Но на этом турнире оно проявило себя с наилучшей стороны.

- Как вы объясните сумасшедшую форму Луки Модрича? Он вездесущий.

- Это показывает его волю, характер, желание играть. Лука добивается всего, чего хочет. Это его последний ЧМ. Но и все остальные игроки вносят свой вклад. Мы не сдаёмся, не уступаем, работаем на команду.

- Как возможно, что маленькая страна повторяет успех 20-летней давности? Это талант или огромная работа?

- У нас такая страна, где ничего нельзя исключить. Четыре миллиона тренеров - все знают о футболе. Это и работа и талант. Если посмотреть на инфраструктуру в Хорватии, можно представить, почему мы хорошо играем в футбол.

- Исторически сложилось, что у сборной есть поддержка в России. Будет ли поддержка в этот раз, учитывая скандал с Видой и Вукоевичем?

- Я благодарен за все то, что мы пережили, нас везде встречают как своих. Конечно, ждём поддержки болельщиков. Мы всегда будем тепло вспоминать эти несколько недель в России.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Хорватии Сборная Англии
Сегодня, 21:29
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21
(2)
№21 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:05) #
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  •  (4)

Цитата: MATPOCOB
После выходки игроков Хорватии и после того что некоторые идиоты из
правительства Англии говорили про чемпионат, пожалуй желаю поражения обеим командам :-))).


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№20 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:04) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сеноповал
А после расстрела рабочих вами в 1962 году что ты желал ?
Победы пидоркомунастов ?

Ты про это героическое "восстание" гопоты, хохляцкий гитлероид?
Председатель горисполкома Замула и другие руководители предприняли попытку с балкона через микрофон обратиться к подошедшим с призывом прекратить дальнейшее движение и возвратиться на свои рабочие места. Но в стоявших на балконе полетели палки, камни, одновременно из толпы раздавались угрозы. Часть протестующих ворвалась внутрь здания и разбила стёкла окон, двери, повредила мебель, телефонную проводку, сбросила на пол люстры, портреты. Они избивали партийных и советских работников и сотрудников КГБ, которые были в здании. Несколько протестующих пробрались на балкон, выставив красное знамя и портрет Ленина, и начали выступать с требованиями о снижении цен. Их выступления проходили в сопровождении криков и угроз в адрес коммунистов, оскорблений солдат, в которых бросали палки и камни. Среди выступавших с балкона был ранее судимый и страдающий пристрастием к алкоголю рабочий совхоза А. Ф. Зайцев (прибыл в город из Волгоградской области для покупки краски для совхоза, но пропил казённые деньги и решил присоединиться к протестам), который призвал нападать на солдат и отбирать у них оружие. К погромам также призывал ранее судимый и пьяный в тот день слесарь Михаил Кузнецов, он призывал к расправам над военнослужащими

Такое же быдло, как и то, что стояло с кастрюлями на Майдане...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: oblom (Сегодня, 22:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
А после расстрела рабочих вами в 1962 году что ты желал ?
Победы пидоркомунастов ?

Это когда твой земляк Хрущев у власти был?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№18 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:02) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
поддержки вам не получить.

Все русские за Хорватию - хоть обоссысь ночью в кроватке от страха, что к тебе люди придут и спорят, сколько платят тупым идиотам)))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№17 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Одна бандеровская жуёба с двумя бухими неадекватами (Олич, блеать! Да ну как ты мог промолчать???) запарашила Хорватию.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№16 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 21:58) #
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MATPOCOB
После выходки игроков Хорватии и после того что некоторые идиоты из
правительства Англии говорили про чемпионат, пожалуй желаю поражения обеим командам :-))).

А после расстрела рабочих вами в 1962 году что ты желал ?
Победы пидоркомунастов ?

Цитата: vermis_64
Мы очень злопамятные.

ВЫ очень убогие
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 21:56) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
совсем уже акуели ....хер вам на всю морду
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№14 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MATPOCOB
пожалуй желаю поражения обеим командам :-))).

как бы это устроить?
может Макларену и Родченкову на лапу дать, пусть допинг навысасывают? blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Златка забыла славку урине крикнуть.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№12 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:51) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
не. поддержки вам не получить.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№11 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:48) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
После выходки игроков Хорватии и после того что некоторые идиоты из
правительства Англии говорили про чемпионат, пожалуй желаю поражения обеим командам :-))).
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№10 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Может вас бандеровцы на трибунах поддержат? Вспомните, как вместе за немцев воевали...

Там вся великая хуеропа по ту сторону окопов была, начни перечислять-не поверят, не помнят, не знают. 70 с лишним лет- ничего не изменилось..Только у нас дебилы, коих % так 70, будут кричать о братстве народов Европы в борьбе с чумой...
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№9 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:47) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
А вот теперь сосамба вам а не поддержка.


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:44) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: imaginary
мужики, харош гореть из-за одного долбоёба

Нет проблем, пусть отправят недоумка домой, и вопрос закрыт. А нет - значит таково неуважение всей хорватской сборной к нашей стране, так что пусть едут на.уй.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: imaginary
мужики, харош гореть из-за одного долбоёба


А я, лично, их не люблю не из за одного м.удака, а по совокупности!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: imaginary (Сегодня, 21:40) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Краснодар»
мужики, харош гореть из-за одного долбоёба
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:38) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Может вас бандеровцы на трибунах поддержат? Вспомните, как вместе за немцев воевали...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:38) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Хохлы поддержать ваш член в своём рту, как они это и делают последние 3 дня.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 21:35) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Хотел болеть за них когда наши вылетят, а они взяли и нас выбили, ну лан, буду за них теперь
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:33) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
А хрен тебе. Мы очень злопамятные.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (12)
online

А может в ФФУ вам дорога за поддержкой?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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