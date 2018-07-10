Главный тренер сборной Хорватии: ждем поддержки российских болельщиков

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, что впечатлен организацией чемпионата мира-2018, а также ожидает поддержки российских зрителей несмотря ни на что.- В нашей команде собраны хорошие игроки, которые выступают в самых сильных клубах Европы. Но как сборная мы давно ничего не добивались. Надо было что-то менять, чтобы добиться хорошего результата. Сегодняшнее поколение недооценивалось в последние годы. Но на этом турнире оно проявило себя с наилучшей стороны.- Это показывает его волю, характер, желание играть. Лука добивается всего, чего хочет. Это его последний ЧМ. Но и все остальные игроки вносят свой вклад. Мы не сдаёмся, не уступаем, работаем на команду.- У нас такая страна, где ничего нельзя исключить. Четыре миллиона тренеров - все знают о футболе. Это и работа и талант. Если посмотреть на инфраструктуру в Хорватии, можно представить, почему мы хорошо играем в футбол.- Я благодарен за все то, что мы пережили, нас везде встречают как своих. Конечно, ждём поддержки болельщиков. Мы всегда будем тепло вспоминать эти несколько недель в России.