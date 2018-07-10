Сборная Франции обыграла Бельгию и вышла в финал чемпионата мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сборная Франции обыграла Бельгию и вышла в финал чемпионата мира

Сборная Франции в полуфинальном матче чемпионата мира одержала победу над командой Бельгии.

Чемпионат мира-2018

1/2 финала

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

Франция – Бельгия 1:0

Гол: Юмтити, 51.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Нзонзи, 85).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли (Батшуайи, 90+1), Феллаини (Феррейра-Карраско, 80), Витсель, Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Де Брюйне, Лукаку.

Предупреждения: Азар, 63, Алдервейрелд, 71, Канте, 87, Мбаппе, 90+2, Вертонген, 90+4.
Теги: Сборная Франции Сборная Бельгии
Вчера, 22:54
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29
(2)
№29 Написал: kavarkov (Сегодня, 00:36) #
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online

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Регистрация: 11.07.2018 [жалоба]
№28 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pisto
Похоже сборная афромигрантов станет чемпионом

Англию тоже можно считать такой сборной
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№27 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Бельгийцам наверняка очень обидно так проигрывать.
Класс французов + то что закрылись вообще мало кому бы позволило отыграться.
Бразильцы могли бы, но и им хватило только 45 минут, чтобы отыграть один гол.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№26 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бельгия сегодня очень слабо сыграла, а вот Французы наверно возьмут кубок.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№25 Написал: Antip7 (Вчера, 23:33) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: сеноповал
Цитата: Antip7
точно, по сетке.. извините.

Поздно извинятсья
Полцйия ФИФА уже проводит расследование, почему нефутбольная команнда попала в 1=8 финала
Стыд и позор для мирового футбола


Так Россия исправила это недоразумение.. выбила ее из 1/8
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№24 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:32) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pisto
Похоже сборная афромигрантов станет чемпионом

Франция станет первой африканской сборной, выигравшей турнир


--------------------
Сала Укруине пожелала
Волосатая хорватская пизда
Озорная гей-шалава
Шлюха именем Вида...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№23 Написал: pisto (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже сборная афромигрантов станет чемпионом
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№22 Написал: сеноповал спб (Вчера, 23:21) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
точно, по сетке.. извините.

Поздно извинятсья
Полцйия ФИФА уже проводит расследование, почему нефутбольная команнда попала в 1=8 финала
Стыд и позор для мирового футбола
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№21 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Футбол возвращается домой


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№20 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 23:15) #
  • +8
  •  (10)

Лукаку сегодня был похож на Смолова.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№19 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Филимонов
Если бы Неймар играл, а не х..нёй страдал, то сегодня Франция отправила домой Бразилию, а не Бельгию

да.что-то переоценивают средненькую Бразилию


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№18 Написал: Antip7 (Вчера, 23:11) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: Черный Лис
Цитата: Antip7
Если бы Неймар играл, а не х..нёй страдал, то финал был бы Франция - Бразилия

Не могло быть такого финала

А.. да, точно, по сетке.. извините. Скорее всего был бы огненный полуфинал сегодня, а в финале кто -то из них вынес бы Англию.. теперь это сделают французы
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№17 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Вчера, 23:10) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Эту Францию? нет. Сейчас у французов нет конкурентов, кроме Бразилии. Если бы Неймар играл, а не х..нёй страдал, то финал был бы Франция - Бразилия

Финал Франция - Бразилия был невозможен по сетке. Если бы Неймар играл, а не х..нёй страдал, то сегодня Франция отправила домой Бразилию, а не Бельгию
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:09) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Если бы Неймар играл, а не х..нёй страдал, то финал был бы Франция - Бразилия

Не могло быть такого финала


--------------------
Сала Укруине пожелала
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Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: Antip7 (Вчера, 23:07) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: Zamba
Цитата: Черный Лис
благо они 100% и выиграют чемпионат

а вот х\з если наглы выиграют хорватов, то и францию могут дернуть

Эту Францию? нет. Сейчас у французов нет конкурентов, кроме Бразилии. Если бы Неймар играл, а не х..нёй страдал, то финал был бы Франция - Бразилия
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: kpa6 Москва (Вчера, 23:07) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
второй тайм весь за Францией..первый скорее за Бельгией....

Франция чемпион, если только как нам с Испанией не повезёт Англии/Хорватии
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№13 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
благо они 100% и выиграют чемпионат

а вот х\з если наглы выиграют хорватов, то и францию могут дернуть


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№12 Написал: Antip7 (Вчера, 23:04) #
  • +5
  •  (5)

Мне кажется бельгийцам просто не хватило сил на всю дистанцию.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:03) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: stepanmlc
Жаль Бельгию, но все по делу


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№10 Написал: stepanmlc (Вчера, 23:00) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль Бельгию, но все по делу


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:00) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Петух заклевал дьявола, таков итог,однако.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№8 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 22:59) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Бельгийцы бесхребетные. Впрочем,как обычно.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: pivo69 Германия (Вчера, 22:59) #
  • -3
  •  (9)

Французы победили на удивление легко,
вопреки воплям горе специалистов о
якобы заоблачной силе сб.Бельгии.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:59) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Это не футбол,верните мне зрелещный атакующий футбол 80 годов,блевать хочеться.Бельгия похоже выполнила свою миссию,главное нужно было убрать с пути бразильцев,которые реально показывали зрелещный футбол.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Вчера, 22:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Все по делу. Франция была лучше. Де Брюйне и Лукаку провалили игру, Шадли это вообще что-то с чем-то
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Вчера, 22:58) #
  • +3
  •  (5)

Всё по делу
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: plast Спб (Вчера, 22:57) #
  • +2
  •  (4)

мало кто сможет остановить эту сборную франции
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 22:57) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Очень жаль. Наверное, Франция - чемпион. Англия обыграет хорватов, но сольёт французам. Они сильнее всех.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Вчера, 22:57) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Нда...всосали бельгийцы людоедам по полной. Хз за кого теперь топить в финале. Видимо других вариантов кроме черных жабоедов нет, благо они 100% и выиграют чемпионат


--------------------
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Волосатая хорватская пизда
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Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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