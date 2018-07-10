Самуэль Юмтити: именно с таким настроем мы можем выиграть чемпионат мира

Защитник сборной Франции Самуэль Юмтити прокомментировал победу над Бельгией в полуфинале ЧМ-2018."Мы все вместе наработали на сегодняшнюю победу. Да, я забил, но главное, что мы прикладывали большие усилия в обороне. Именно за это мы и были вознаграждены. Именно с таким настроем мы можем выиграть чемпионат мира.Мы пока не понимаем реальную значимость сегодняшней победы. Но мы знаем, что надо выиграть следующую игру, чтобы добиться по-настоящему большого достижения", - сказал Юмтити в эфире BEiN Sports.