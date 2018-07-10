Оливье Жиру: выход в финал чемпионата мира был моей детской мечтой

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после победы над Бельгией поделился эмоциями от выхода команды в финал чемпионата мира."Я не могу поверить в это. Выход в финал чемпионата мира был моей детской мечтой. Сейчас кульминация всей моей карьеры. Что касается моей игры, то я должен был забивать. Впрочем, я рад и счастлив, что это смог сделать Юмтити. Я надеюсь, что я забью в финале. Сейчас наша команда находится немного в облаках от радости. Конечно, мы надеемся остаться там и после финала, поэтому уже завтра мы вернемся к работе на тренировках. Французы могут рассчитывать на нас - мы сделаем все возможное, чтобы закончить турнир лучшим образом", - сказал Жиру в эфире BEiN Sports.