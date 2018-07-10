Кильян Мбаппе: "Золотой мяч"? Меня он вообще не беспокоит. Я хочу выиграть Кубок Мира

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе после победы над Бельгией поделился эмоциями от выхода команды в финал чемпионата мира."Я еще не родился, когда Франция стала чемпионом Мира в 1998 году, поэтому я никогда не видел людей, празднующих победу на Елисейских полях. В предстоящем финале я постараюсь сделать все от себя зависящее, отдать всего себя. Мы будем умирать на поле, чтобы добиться победы."Золотой мяч"? Меня он вообще не беспокоит. Я хочу выиграть Кубок Мира. "Золотой мяч" это не моя проблема", - сказал Мбаппе в эфире tF1.