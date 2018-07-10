Тибо Куртуа: Франция защищалась почти весь матч. На мой взгляд, это позор

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение от Франции (0:1) в полуфинале чемпионата мира — 2018."Я бы не сказал, что Франция была лучше нас. Они защищались на своей половине поля почти все игровое время. Мы этому не удивились - они так делали на протяжении всего чемпионата мира. На мой взгляд, это позор", - сказал Куртуа в эфире BEiN Sports.