Рияд Марез перешел в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Лестер Сити" Рияд Марез подписал контракт с "Манчестер Сити". Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.В "Манчестер Сити" Марез будет выступать под 26-м номером.Сумма трансфера составила 60 миллионов фунтов.