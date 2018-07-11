Поль Погба посвятил победу над Бельгией тайским детям

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong ?? #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy — Paul Pogba (@paulpogba) July 10, 2018

Полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил сегодняшнюю победу в матче 1/2 финала чемпионата мира над Бельгией (1:0) тайским детям, спасенным из затопленной пещеры."Эта победа посвящается героям дня, молодцы, парни, вы очень сильные", - написал Погба в твиттере.