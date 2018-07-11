Компани: кто знает, может у нашего поколения ещё будет шанс

Защитник сборной Бельгии по футболу Венсан Компани прокомментировал поражение от сборной Франции (0:1) в полуфинале чемпионата мира. Футболист призвал игроков пережить это поражение и использовать свои шансы в будущем. Слова Компани передаёт корреспондентВладимир Кудряшов.- Ну, конечно, сейчас для команды наступило тяжелое время. Нам потребуется некоторое время, чтобы восстановиться. И это поражение воспринимается ещё тяжелее, т.к между нашими командами была совсем небольшая разница. Франция сегодня победила, поздравляю их. Но разница была совсем небольшой.- У него был шанс, он забил гол.- Поколения приходят и уходят. Но никогда не знаешь, когда будет последний шанс. Это поколение очень талантливо. Может, в будущем ещё будет шанс, никто не знает. Как и другие команды, мы должны быть вместе после поражений, восстанавливаться и двигаться дальше.