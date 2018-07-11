Андрей Канчельскис жестко ответил помощнику Черчесова Мирославу Ромащенко

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Андрей Канчельскис жестко ответил помощнику Черчесова Мирославу Ромащенко

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис выступил с заявлением в адрес помощника Станислава Черчесова в сборной России Мирослава Ромащенко.

"Что Ромащенко там вообще может говорить? Он сам-то кого тренировал? Он должен молчать и слушать, когда ему говорят. Тоже мне футбольные люди, чего добился он? Пускай за свои слова отвечает не Ромащенко, а Черчесов, а то он там рассказывает, сидит в фейсбуке.

Чего они там достигли-то? Не могу понять, какая эйфория исходит. У многих вообще крыша поехала, не понимают футбол. Какая зависть? Вратарю завидовать? Это они могут завидовать мне. Я никогда не завидовал и не буду завидовать никому. Я двукратный чемпион Англии и Шотландии.

Я же говорю то, что вижу. Мы за два года обыграли одну нормальную команду. И то испанцев мы победили по пенальти. И что это? Зависть какая-то? Уругваю проиграли, Хорватии проиграли. Французам с бразильцами тоже проиграли. Но обыграли регбийную сборную Новой Зеландии и "Динамо". О чем они могут говорить эти клоуны? Я их называю клоунами и дилетантами, которые мне еще будут рассказывать сказки", - сказал Канчельскис.

Sport24
Теги: Канчельскис Черчесов
Сегодня, 09:58
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15
(6)
№15 Написал: Горняк Тула (Сегодня, 10:53) #
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online

Привет всем! Андрей большой футболист, много чего добился, говорит правильные на мой взгляд вещи ,но хотелось бы одного -более корректных высказываний.
Коллеги что за футбол в России 2-4 удара за весь матч. Анализ многих наших комментаторов смотреть тошно, хоть звук отключай. В стране упало все........
Регистрация: 11.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: avnik море (Сегодня, 10:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Андруха! Если сказал А, то уже пора говорить и Б, а то сильно смешно. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 10:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Говноед завистливый
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 10:40) #
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Канчельскис превращается в Мостового #2. Сам не тренирую, но всё лучше всех знаю, и вообще я ого-го каким игроком был!
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 10:38) #
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online

Цитата: Animalize
Мне кажется, Канчельскис с другой планеты.
Сборная России сейчас не может влёт обыгрывать команды типа Бельгии, Германии, Англии и иже с ними.

Наш уровень чуть ниже. Почему это нельзя осознать и РАДОВАТЬСЯ. Просто радоваться.
Странный какой.
К тому же, победителей не судят!

А чего победили то?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№10 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:36) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Опять не опохмелился?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что Ромащенко там вообще может говорить? Он сам-то кого тренировал? Он должен молчать и слушать, когда ему говорят. Тоже мне футбольные люди, чего добился он? Пускай за свои слова отвечает не Ромащенко, а Черчесов, а то он там рассказывает, сидит в фейсбуке.

Чего они там достигли-то? Не могу понять, какая эйфория исходит. У многих вообще крыша поехала, не понимают футбол. Какая зависть? Вратарю завидовать? Это они могут завидовать мне. Я никогда не завидовал и не буду завидовать никому. Я двукратный чемпион Англии и Шотландии.

все понятно.все должны слушать канча.он двукратный чемпион.остальные в футбол играть не умеют и не понимают его(футбол).почему тогда он не тренирует?откуда столько говна в нем?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:33) #
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  •  (6)
online

Уважуха респект Канчельскису. А то действительно эта толпа лизоблюдов достала реально.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:33) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Animalize
К тому же, победителей не судят!

Победители играли вчера и будут играть сегодня.
Ромащенко- проигравший неудачник, пытающийся себя и Черчесова выставить победителем. Андрей Канчельскис абсолютно прав- нечего Ромащенко ему противопоставить и его опровергнуть.
"Пусть неудачник плачет", эти слова в полной мере относятся и к Мирославу Ромащенко.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 10:30) #
  • +1
  •  (3)
online

Походу реально бухеает и по взрослому. Явный комплекс "звезды в изгнании". Есть еще такой Лоза- точь в точь персонаж, только ЛОза поливает Роллинг Стоунз и Лед Зеппелин)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Пора выключить микрофон этому умнику, утомил.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 10:13) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется, Канчельскис с другой планеты.
Сборная России сейчас не может влёт обыгрывать команды типа Бельгии, Германии, Англии и иже с ними.

Наш уровень чуть ниже. Почему это нельзя осознать и РАДОВАТЬСЯ. Просто радоваться.
Странный какой.
К тому же, победителей не судят!


--------------------
https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 10:11) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько вчера принял двукратный чемпион Англии и Шотландии?????


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:05) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Пьяный бред.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 10:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
желч!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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