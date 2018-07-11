Андрей Канчельскис жестко ответил помощнику Черчесова Мирославу Ромащенко

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис выступил с заявлением в адрес помощника Станислава Черчесова в сборной России Мирослава Ромащенко."Что Ромащенко там вообще может говорить? Он сам-то кого тренировал? Он должен молчать и слушать, когда ему говорят. Тоже мне футбольные люди, чего добился он? Пускай за свои слова отвечает не Ромащенко, а Черчесов, а то он там рассказывает, сидит в фейсбуке.Чего они там достигли-то? Не могу понять, какая эйфория исходит. У многих вообще крыша поехала, не понимают футбол. Какая зависть? Вратарю завидовать? Это они могут завидовать мне. Я никогда не завидовал и не буду завидовать никому. Я двукратный чемпион Англии и Шотландии.Я же говорю то, что вижу. Мы за два года обыграли одну нормальную команду. И то испанцев мы победили по пенальти. И что это? Зависть какая-то? Уругваю проиграли, Хорватии проиграли. Французам с бразильцами тоже проиграли. Но обыграли регбийную сборную Новой Зеландии и "Динамо". О чем они могут говорить эти клоуны? Я их называю клоунами и дилетантами, которые мне еще будут рассказывать сказки", - сказал Канчельскис.