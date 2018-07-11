Дидье Дешам стал четвертым человеком, которому удалось выйти в финал ЧМ как тренеру и игроку

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над бельгийцами в полуфинале стал четвертым человеком, которому удалось выйти в финал ЧМ как в качестве тренера, так и игрока.В 1998 году Дешам выиграл ЧМ в составе национальной команды.Ранее подобного добивались Руди Феллер, Франц Беккенбауэр и Марио Загалло.