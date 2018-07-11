Англия – Хорватия: с мыслями о прошлом к великому настоящему

Уже сегодня определится второй финалист чемпионата мира по футболу. На вторую путёвку в финал претендуют сборные Англии и Хорватии – команды, которые никак не входили в число фаворитов турнира.рассказывает всё, что необходимо знать об этом матче.Англичане, являясь родоначальниками футбола, в последние десятилетия превратились в посмешище. Их история – настоящая трагедия мирового футбола, ведь даже поколение Бекхэма, Шерингема, Ширера и других звёзд не смогло добыть медали чемпионатов мира для Англии.Наверное, сами англичане до сих пор не могут поверить, что у них есть абсолютно реальный шанс выйти в финал чемпионата мира. Кто всерьёз мог поставить на «трёх львов», учитывая, как каждый раз они разочаровывают на крупных турнирах? К тому же, в Россию команду повёз Гарет Саутгейт, который явно не входит в число топовых тренеров.Тем не менее, англичане творят историю. И на родине футбола набрал обороты настоящий флэшмоб, проходящий под лозунгом “Let’s bring it home” (вернём кубок мира домой). Примечательно, что сборная Англии проводит свой лучший чемпионат мира с 1990-го года, когда болельщики практически проигнорировали участие национальной команды в турнире. Действительно, в Россию добрались немногие жители Великобритании, хотя те небольшие группы, добравшиеся до нашей страны, не жалеют голосовых связок на трибунах.О том, что путь сборной Англии на турнире в России может быть долгим и успешным, стало понятно после того, как турнир покинули фавориты. Сборная Германии самоустранилась с помощью Кореи и Мексики, освободив правую часть сетки от гранда. Затем ещё и Россия преподнесла сюрприз, вытерпев в матче с Испанией. К тому моменту англичане благополучно оказались в более благоприятной части плей-офф, потерпев поражение от Бельгии на групповом этапе. Второе место англичан в своём квартете оказалось даже более выгодным, чем первое!Но прежде всего Англии нужно было обыграть крепкую Колумбию, пусть даже «кофейщики» и остались в первом раунде плей-офф без травмированного Хамеса Родригеса. Матч с колумбийцами складывался драмматично, соперник сравнял счёт на последних минутах, после чего командам пришлось выявлять победителя в серии послематчевых пенальти. «Три льва» никогда не выигрывали серию 11-метровых ударов на чемпионатах мира! А последний успех англичан в послематчевых пенальти датировался чемпионатом Европы 1996 года. В Англии уже начали говорить о настоящем проклятии, но подопечные Гарета Саутгейта сумели снять с себя чёрную метку. Примечательно, что сам Саутейт был одним из тех, кто поучаствовал в проклятии англичан. На уже упомянутом чемпионате Европы 1996 года в полуфинале против Германии он не реализовал заключительный 11-метровый удар серии!Что ж, если уж Англия смогла впервые в своей истории выиграть серию пенальти на чемпионатах мира, то команда действительно может пойти далеко. В общем-то, так и получилось. В четвертьфинале в России англичане уверенно расправились со шведами, а теперь являются явными фаворитами матча с хорватами.На российском Мундиале у англичан сбалансированный состав, полностью состоящий из игроков, выступающих в Премьер-Лиге. В этой команде есть только одна суперзвезда: Харри Кейн. Конечно, стоит отметить Рахима Стерлинга, Джесси Лингарда, Деле Алли, но вряд ли их в настоящее время можно сравнить с Бекхэмом, Оуэном и другими звёздами английского футбола предыдущих поколений. Возможно, именно ровный и сбалансированный состав стал залогом успеха сборной Англии. При Саутгейте «три льва» действуют рационально, зачастую испытывают нехватку идей впереди, но всегда играют с сердцем.Сейчас англичанам остаётся всего один шаг до финала, в котором их уже ждут французы. Конечно, такая вывеска была бы достойной финала и очень яркой, настоящая европейская классика. При этом, вне всяких сомнений, в случае выхода в финал англичане будут в нём аутсайдерами.Сборная Хорватии впервые с 1998 года пробилась в полуфинал чемпионата мира. В России хорваты очаровали на групповой стадии, но разочаровали в плей-офф. Начинали «шашечные» просто здорово: апогей восторга пришёлся на второй тур группового этапа, когда хорваты в «одну калитку вынесли» аргентинцев – 3:0. До этого был не самый яркий, но довольно качественный матч с нигерийцами. А напоследок хорваты ещё и обыграли исландцев, показав 100% результат на групповой стадии.Удивительно, но после этого команду Златко Далича словно подменили. Хорваты ничем не удивили в 1/8 финала в матче с Данией, где всё решалось в серии послематчевых пенальти. Затем история повторилась уже и в игре с Россией в четвертьфинале. Вновь дело дошло до послематчевых пенальти, в которых немного точнее оказались хорваты. При этом «шашечные» явно превосходили соперника во владении мячом, были больше нацелены на атаку, но явно испытывали определённый кризис идей.Главной проблемой Хорватии стала предсказуемость. Соперники знают, что основной задачей является закрыть Модрича и Ракитича. Располагаясь на позиции опорников, они на самом деле выполняют функции глубокопосаженных плеймейкеров. Абсолютно все свои атаки хорваты строят именно через свою креативную двойку. Стоит только их прихватить, как это сделали россияне в первом тайме четвертьфинала, как «шашечные» переходят на довольно примитивные лонгболлы.Тем не менее, Хорватия уже добилась великолепного результата. В микс-зоне после игры с Россией Давор Шукер, выигрывавший с «шашечными» бронзу на чемпионате мира 1998 года, был очень весел. Один из руководителей хорватской делегации в России признался, что выпил водки, но в такой день он иначе поступить не мог. Хорватский футбол уже истосковался по громким победам. Со времён поколения Шукера после 1998 года хорваты трижды участвовали в чемпионатах мира, но никогда не преодолевали групповой турнир!Перед матчем с англичанами хорваты ещё и оказались в эпицентре неприятной истории. Автор гола в ворота российской команды Домагой Вида вместе с одним из тренеров Огненом Вукоевичем записал видеообращение к украинским болельщикам, поприветствовал их лозунгом «Слава Украине!». Естественно, что многие в России такой жест Виды восприняли негативно.Провокационные действия Виды привели к скандалу. В России стали подписывать петицию с требованием дисквалифицировать игрока, чиновники из ФИФА в итоге оштрафовали игрока не небольшую сумму, а затем уже украинцы обвалили рейтинг организации в социальной сети Facebook. Вполне вероятно, что Вида совершенно не планировал каким-либо образом провоцировать жителей стран, переживающих период непростых взаимоотношений. Но вряд ли бывший защитник «Динамо» Киев, который ещё и отлично владеет русским языком, не понимал, к чему могут привести такие видеозаписи.В результате всё обернулось неприятным скандалом, Федерация футбола Хорватии отправила Вукоевича домой. Вряд ли подобные вещи были нужны «шашечным» перед главным матчем XXI века.Хорватия – Англия – 3.55 – 3.05 – 2.25