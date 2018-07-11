Роман Зобнин - лучший игрок сборной России на чемпионате мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
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Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
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F3 21:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Роман Зобнин - лучший игрок сборной России на чемпионате мира

Завершился опрос посетителей Rusfootball.info, в котором вы выбирали лучшего игрока сборной России на чемпионате мира. Наибольшее количество голосов набрал отыгравший все матчи без замен полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин - за него было отдано 314 голосов, что составило более четверти от общего количества голосовавших.

Второе место, несмотря на незабитый пенальти в послематчевой серии с Хорватией, занял Марио Фернандес, набравший чуть более 20 процентов голосов. На третье место вы поставили самого душевного игрока этой сборной Артёма Дзюбу с 18,5%.

Полностью результаты опроса выглядят так:

Роман Зобнин - лучший игрок сборной России на чемпионате мира
Теги: Сборная России Зобнин Дзюба Фернандес
Сегодня, 10:57
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№47 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Пивовед
а он-то здесь причём ?

Это говно позволяет себе мерзкие выбросы на город Питер и его жителей, но все равно сидит тут, и никто его не трогает.
Цитата: Пивовед
впервые пустите средства со сданных бутылок не на фуфырик лосьона Ландыш, а на IT-технологии..

Это больше тебе подходит, бомжонок калининградский. Ты тут вечно ноешь по поводу загнивающей страны.


не дребезжи, успокойся..
не загнивает она.. не загнивает..
а как раз наоборот - разгнивает полным ходом и ударными темпами...

ну, ничего в болельщиках Зенита не меняется.
кроме периодической и непостоянной любви к Зениту..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№46 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: realist12
Зобнин молодец отпахал этот турнир исключительно. Очень полезен был команде.

За кого ещё не болел, Казаков? За Амкар?

Цитата: guns111
Цитата: Сибирячок
Приезжай, ублюдок.

Пиши адрес, голубок. Сейчас за билетами поеду. Томск, Омск?

Новокузнецк, только "любить" здесь будут тебя, голубок.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№45 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Приезжай, ублюдок.

Пиши адрес, голубок. Сейчас за билетами поеду. Томск, Омск?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№44 Написал: realist12 (Сегодня, 13:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Зобнин молодец отпахал этот турнир исключительно. Очень полезен был команде.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№43 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а он-то здесь причём ?

Это говно позволяет себе мерзкие выбросы на город Питер и его жителей, но все равно сидит тут, и никто его не трогает.
Цитата: Пивовед
впервые пустите средства со сданных бутылок не на фуфырик лосьона Ландыш, а на IT-технологии..

Это больше тебе подходит, бомжонок калининградский. Ты тут вечно ноешь по поводу загнивающей страны.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№42 Написал: Иван Карбонов (Сегодня, 13:27) #
  • -2
  •  (2)
online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 11.07.2018 [жалоба]
№41 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:26) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Сибирячок
Трахнуть тебя - это не педерастия, это опустить тебя.

По еблу тебя трахнуть, пидормот латентный)

Приезжай, ублюдок двуствольный.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№40 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:23) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Капля никотина.


ну, так перекупите у него сайт, отбейте всем вашим кагалом у него ресурс и право первой спонсорской ночи , впервые пустите средства со сданных бутылок не на фуфырик лосьона Ландыш, а на IT-технологии..

Цитата: guns111
Коровья лепеха


а он-то здесь причём ?
тоже душит молодую робкую поросль петербургских интеллектуалов ?

впрочем, я знаю, почему ты привёл ники именно этих двоих.
ты так спрашиваешь *Почему они вообще ещё существуют*..
намекая на предвзятость модерации, а значит, её *проспартаковость*

ну, так можно привести ники десятка ваших персонажей и персонажей из вашей челяди, чьё только незабаненное говнометательное существование на сайте говорит о модерации пропитерской.

так что- ничья, дядя.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№39 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
и где тут откровенная проспартаковость ресурса, дядя ?

Коровья лепеха и Капля никотина.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№38 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:13) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
именно про сайт говорят,


какие-то вы стрёмные, граждане маргиналы мешочные..

из модераторов на сайте остались только двое:
Ферд (сам знаешь, из каковских) и Джосс, фанатеющий Англией.

Санчес иногда/изредка заглядывает (принадлежность идентична Фердовской)

Из спартачей на сайте остался только редко появляющийся Ковач.

и Зинтер, чьи функции вообще непонятны, появляющийся каждый пятый четверг в кратной фазе уходящей луны.
всё.

и где тут откровенная проспартаковость ресурса, дядя ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№37 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:11) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Трахнуть тебя - это не педерастия, это опустить тебя.

По еблу тебя трахнуть, пидормот латентный)


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№36 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:07) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: Сибирячок
Цитата: anonymous
на этом сайте свиньи в большинстве, тебе бы и не знать

Нет, свиньи здесь в меньшинстве. Нас, красно-белых гладиаторов, больше вас, свиней голубых кровей. Есть ещё красно-синие, красно-зелёные и всех цветов радуги.

красно-белых гладиаторов-педерастов тогда, правильно?

Трахнуть тебя - это не педерастия, это опустить тебя.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№35 Написал: arte.garipov город Белгород (Сегодня, 13:05) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
по делу!
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№34 Написал: anonymous (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Сибирячок
Цитата: anonymous
на этом сайте свиньи в большинстве, тебе бы и не знать

Нет, свиньи здесь в меньшинстве. Нас, красно-белых гладиаторов, больше вас, свиней голубых кровей. Есть ещё красно-синие, красно-зелёные и всех цветов радуги.

красно-белых гладиаторов-педерастов тогда, правильно?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№33 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
на этом сайте свиньи в большинстве, тебе бы и не знать

Нет, свиньи здесь в меньшинстве. Нас, красно-белых гладиаторов, больше вас, свиней голубых кровей. Есть ещё красно-синие, красно-зелёные и всех цветов радуги.

А ты свинья жовто-блакитная.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№32 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Говоря, что спартачи вытащили Зобнина на первое место, вы признаете, вопреки ВЦИОМу и МилерОрловым, тотальное численное превосходство красно-белых. Не ***те больше про 15 миллионов, ок? Вы и так то по жизни клоуны, а тут и сами это признали.

Зобнин и вправду хорош.

Но в данном случае тебе именно про сайт говорят, ебанашка свиномордая


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№31 Написал: fd65 (Сегодня, 13:01) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Если верить в заявления дядюшки Миллера, то Зенит самый популярный клуб в России, таким образом большинство проголосовало бы за Дзю, или на худой конец за Кузяева.... Однако больльшинство выбрало Зобнина...Таким образом, либо Миллер пиз#ит, либо Ромка на самом деле был лучшим)))))))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№30 Написал: anonymous (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Сибирячок
Говоря, что спартачи вытащили Зобнина на первое место, вы признаете, вопреки ВЦИОМу и МилерОрловым, тотальное численное превосходство красно-белых. Не ***те больше про 15 миллионов, ок? Вы и так то по жизни клоуны, а тут и сами это признали.

на этом сайте свиньи в большинстве, тебе бы и не знать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№29 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:56) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Говоря, что спартачи вытащили Зобнина на первое место, вы признаете, вопреки ВЦИОМу и МилерОрловым, тотальное численное превосходство красно-белых. Не ***те больше про 15 миллионов, ок? Вы и так то по жизни клоуны, а тут и сами это признали.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№28 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Александр Александров_3
жаль вас бомжей

Цитата: Александр Александров_3
смольникову привет


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№27 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Daniel Amokachi
зенитовцы за Дзюбу,

Хер ты угадал

Цитата: sssh53
Фернандес пропукал игру с Хорватией. Привез гол и не забил пенальти

И сравнял счет! По самоотдаче он лучший, следом Зобнин


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№26 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:25) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Фернандес абсолютно лишний в этом списке!
По прямой вине этого косоногого бразильчонка наша сборная не вышла в полу-финал.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№25 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (2)

Спартачи за Зобнина, цсковцы за Фернандеса, зенитовцы за Дзюбу, все остальные за Черышева!))))))
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№24 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:16) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Tofik
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а ты дай свой расклад, обсудим

Ну я не Уткин и не Черданцев, чтобы расклады выдавать, но попробую в целом обозначить свою кочку зрения.

Сборная очень качественно сыграла в защите. Кутепов показал фантастический уровень, по сравнению с самим собой в Спартаке. Причем прибавил в первую очередь в надежности. Мне кажется, что очень большую роль в этом его качественном сдвиге сыграли Игнашевич и Акинфеев. Все таки их опыт колоссален, и рядом с такими дядьками раскрыться проще. Игнашевичу, конечно, не хватало скорости, но какой выбор позиции и работоспособность. Просто снимаю шляпу. Пожалуй единственный косяк, который сразу приходит в голову - это когда Сергей освободил угол ворот, а Игорь как раз в этот угол и не допрыгнул.

Фернандес просто красавец. Такого правого защитника у нас больше нет. К моему большому сожалению. Слева не хватало ДимКо. Да, он был не в лучшей форме, но Жирков сломался, а Федор не вытягивал. Вообще, удивительное дело. В чем Россия никогда не испытывала дефицита, так это в крайних защитниках, а тут на уровне был только Фернандес. Такой себе россиянин....

В полузащите Зоба однозначно лучший в обороне, Черышев в атаке. Не думаю, что это утверждение вызовет споры. Головин, к сожалению, не стабильно играл. Самедов ИМХО тоже чуть не дотягивал, хотя и не провал.

В нападении... ну да... ну Дзюба играл столба, а то, что от него отскакивало, пытались реализовать АПЗ. Смолов чемп провалил.

Как-то так. На первый-второй расставлять, уж извините, не буду.

Фернандес пропукал игру с Хорватией. Привез гол и не забил пенальти
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№23 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 12:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а ты дай свой расклад, обсудим

Ну я не Уткин и не Черданцев, чтобы расклады выдавать, но попробую в целом обозначить свою кочку зрения.

Сборная очень качественно сыграла в защите. Кутепов показал фантастический уровень, по сравнению с самим собой в Спартаке. Причем прибавил в первую очередь в надежности. Мне кажется, что очень большую роль в этом его качественном сдвиге сыграли Игнашевич и Акинфеев. Все таки их опыт колоссален, и рядом с такими дядьками раскрыться проще. Игнашевичу, конечно, не хватало скорости, но какой выбор позиции и работоспособность. Просто снимаю шляпу. Пожалуй единственный косяк, который сразу приходит в голову - это когда Сергей освободил угол ворот, а Игорь как раз в этот угол и не допрыгнул.

Фернандес просто красавец. Такого правого защитника у нас больше нет. К моему большому сожалению. Слева не хватало ДимКо. Да, он был не в лучшей форме, но Жирков сломался, а Федор не вытягивал. Вообще, удивительное дело. В чем Россия никогда не испытывала дефицита, так это в крайних защитниках, а тут на уровне был только Фернандес. Такой себе россиянин....

В полузащите Зоба однозначно лучший в обороне, Черышев в атаке. Не думаю, что это утверждение вызовет споры. Головин, к сожалению, не стабильно играл. Самедов ИМХО тоже чуть не дотягивал, хотя и не провал.

В нападении... ну да... ну Дзюба играл столба, а то, что от него отскакивало, пытались реализовать АПЗ. Смолов чемп провалил.

Как-то так. На первый-второй расставлять, уж извините, не буду.


--------------------
Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
№22 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:54) #
  • +1
  •  (3)

Особо ни кто не выделялся! Я думаю один из трех четырех так справедливей!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№21 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (12)

Еще по чемпионскому сезону говорил, что более чем на 50% это была заслуга Зобнина, но куда там..... И только когда он выбыл и Спартак вдруг "провалил начало следующего сезона" кое у кого раскрылись глазки.

В сборной все то же самое. Просто у переносчика рояля всегда такая роль, но без него -xyй кто сыграет, только спляшет
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№20 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 11:48) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
на чье место конифея ставим?шлюбы или фернандеса?

Ну уж до Шлюбы я бы его точно приподнял. А если без дураков, то режте меня - не понимаю, что такого особенного Артем показал. Габаритный форвард выигрывал верх, стоя спиной к воротам и скидывал мяч на партнеров? Ну да, так за тем его и поставили. Дриблинга нет, удара нет, сказать, что супер видит поле - тоже не могу. На мотивации, на морально-волевых выступил не плохо, но и Черышев, и Акинфеев, и Игнашевич на мой взгляд больше пользы принесли. Хотя это все, конечно, мое субъективное мнение.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
№19 Написал: vvSpartak (Сегодня, 11:43) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
бред полный. это упоротые поросята тыкают на своих.

У вас же дебилов больше всех болельщиков, что мешало за своих тыкать?


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№18 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 11:34) #
  • +7
  •  (9)

Цитата: К.А.
это не показатель.Зобнин отпахал так,как никто из наших.п


Тоже не показатель)))

Я вообще не о показателях, а о своих личных впечатлениях)) Меня больше всего приятно поразили игроки, которые прыгнули выше своей головы. Намного выше , сверх ожидания.

Марио- я знаю его уровень, но тут он просто на мировой топ вышел

Кутепов- никогда не отличался стабильностью, на ЧМ- просто преобразился.

Дзюба - тоже самое, выжал из себя 500% возможностей, давил, рвал и метал,даже мертвый упоротый Дзюба был полезнее свежего днаря Смолова.

А если Кудряшов и Гранат были никакими игроками, то такими и остались. Не смогли найти в себе сверхрезервы.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
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