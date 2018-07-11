Андрей Канчельскис: дебаты с Черчесовым? Я разве похож на клоуна?

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис сказал что не считает нужным дискутировать с тренером сборной России Станиславом Черчесовым."Вышел ли бы я на дебаты с Черчесовым? Мне с ним не о чем говорить, я не похож на клоуна. На дебаты я бы вышел с Лобановским, Бесковым, царство им небесное. С Раньери, Хиддинком и Адвокатом, с ними я бы вышел. А Черчесов еще ничего не добился, чтобы заслужить дебаты", - сказал Канчельскис