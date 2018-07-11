Андрей Канчельскис: дебаты с Черчесовым? Я разве похож на клоуна?

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
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F3 21:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Андрей Канчельскис: дебаты с Черчесовым? Я разве похож на клоуна?

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис сказал что не считает нужным дискутировать с тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Вышел ли бы я на дебаты с Черчесовым? Мне с ним не о чем говорить, я не похож на клоуна. На дебаты я бы вышел с Лобановским, Бесковым, царство им небесное. С Раньери, Хиддинком и Адвокатом, с ними я бы вышел. А Черчесов еще ничего не добился, чтобы заслужить дебаты", - сказал Канчельскис

Sport24
Теги: Канчельскис Черчесов Сборная России
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№43 Написал: лад USSR (Сегодня, 13:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Дяди меряются, у кого член длиннее и толще. Цирк, да и только!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№42 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 13:35) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какая мания величия у человека. Всё от синьки ;)
Почему эти тренеры должны дискутировать с тем, кто и тренером то не был никогда?))) Чем заслужил? Реально клоун.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№41 Написал: trent (Сегодня, 13:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
дебил ты...
Я не говорю, что Черчесов прекрасный тренер, но он в отличии от тебя, тренировал и Спартак и Динамо и сборную своей страны...
а ты кого тренировал, ушлёпок?
Решил подискутировать с Басковым и Лобановский?? Да ты просто лох по сравнению с ними, просто никто...ты просто пыль...
ну в целом, бухать надо поменьше...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№40 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:17) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
да помолчи ты уже!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№39 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:15) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Судя по предыдущим вью, вылетый.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№38 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:06) #
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Цитата: Седой
Не похож, клоуны народ веселят, а из тебя только говно прет.

Похож. На безработного клоуна, уволенного из цирка за пьянство.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№37 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
осталось что-нибудь сказать про вату, колорадов и совков. И круг замкнется

Впервые с тобой соглашусь.

А сам-то кого тренировал? Ты ведь даже любительскую команду не тренировал а все куда-то лезит.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№36 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Канч сам себя опустил. Алкаш он и есть алкаш
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№35 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы смолчал.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№34 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:38) #
  • +3
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Цитата: капля никотина
осталось что-нибудь сказать про вату, колорадов и совков. И круг замкнется

Канчель-скиссс-с
Это я должен был тренеровать сборную
Клятый осетин,бульбаш и лабус
Отняли мой кубок
Моя прелесть-ссс-с
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№33 Написал: Седой Россия (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не похож, клоуны народ веселят, а из тебя только говно прет.


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№32 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:31) #
  • +3
  •  (9)

осталось что-нибудь сказать про вату, колорадов и совков. И круг замкнется
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№31 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:30) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: сеноповал

Мне тоже интересно, где такие воши живут - в подмосковье ?

Ты же сказал что в Магадане)
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№30 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
Надо меньше пить,пить надо меньше,надо меньше пить,пить


Меньше тебя?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№29 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 12:27) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Точка Невозврата
занятно)

Мне тоже интересно, где такие воши живут - в подмосковье ?
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№28 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:26) #
  • +2
  •  (4)

С каждым сказанные словом всё ниже и ниже...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№27 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ты и есть клоун
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№26 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Надо меньше пить,пить надо меньше,надо меньше пить,пить надо меньше.Какая-то алкашня,которая в жизни ничего толком не добилась,пытается учить курицу как нести яйца!Дебилизм неизлечим,впрочем и алкоголизм тоже!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№25 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:24) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: filin89
Ну если так по черному бухать, то канчу не долго осталось до дебатов с Бесковым и Лобановским...

laughing
"...с работы приду
глядь, дома Никсон и Жорж Помпиду..."
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№24 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: сеноповал

ОбЕтаю я в Магадане - третий барак слева , койка справа от Путина - сходи к ментам сам - они привезут

Выблядок АУЕ,занятно,занятно)
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№23 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 12:18) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Точка Невозврата
где обетаешь

ОбЕтаю я в Магадане - третий барак слева , койка справа от Путина - сходи к ментам сам - они привезут
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№22 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 12:17) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну если так по черному бухать, то канчу не долго осталось до дебатов с Бесковым и Лобановским...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№21 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:15) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: сеноповал

Давай
Только ты приедешь ко мне, если не обосрёшься по дороге)))))))))))

Говори где обетаешь
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№20 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 12:15) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Волга НН»
Уровень Канчельскиса ФК Юрмала ,и ещё пиZдеть чет будет.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№19 Написал: Pafnuty (Сегодня, 12:12) #
  • +4
  •  (6)

А это что, интервью, или он с собутыльником общается?
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№18 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 12:09) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Точка Невозврата
А давай ты расскажешь,а?

Давай
Только ты приедешь ко мне, если не обосрёшься по дороге)))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№17 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:09) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
Всё правильно Андрей говорит - называет фуфло- фуфлом
Хорошо, что держит себя в руках и не рассказывает за какие взятки это говно попало в 1\8

Какл? smirk

Каклизм не пройдёт....каклом за версту прёт.. blush
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№16 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:07) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
у него реально мания величия!
для Лобановского и Бескова, а также остальных кого он перечислил Канчельскис - НИКТО!!! и звать НИКАК!
да даже для тех же Сёмина, Слуцкого, Черчесова и Бердыева он НИКТО !!!
его уровень это Саня Мостовой, Шурик Бубнов, Игорь Чугайнов! вот пусть с ними и дискутирует!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№15 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:05) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: сеноповал
Всё правильно Андрей говорит - называет фуфло- фуфлом
Хорошо, что держит себя в руках и не рассказывает за какие взятки это говно попало в 1\8

А давай ты расскажешь,а?Может лично давал...на сеновале
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№14 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А кто такой этот недотренер Канчельскис, чтобы с ним вступали в дебаты тренеры мирового класса?!
У этого злопыхателя, похоже, развилась мания величия на фоне хронической профессиональной невостребованности
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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