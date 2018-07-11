Путин поздравил Макрона с выходом сборной Франции в финал ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с победой сборной его страны над Бельгией (1:0) в полуфинале ЧМ-2018."Сразу после матча Путин связался по телефону с Макроном, присутствовавшим на этом матче. Путин тепло поздравил Макрона и всех французских болельщиков с победой их команды в этой игре и выходом в финал чемпионата мира", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Кроме того, Путин поприветствовал по телефону короля бельгийцев Филиппа, также присутствовавшего на этом матче, отметив, что бельгийская сборная на протяжении всего турнира демонстрировала высококлассный футбол.