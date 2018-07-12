Ежи Бржечек возглавил сборную Польши

Новым главным тренером сборной Польши стал Ежи Бржечек, сообщает официальный сайт команды. Детали сделки не разглашаются.47-летний специалист в качестве игрока провел 42 матча за сборную Польши и забил четыре мяча. Тренировал польские клубы "Ракув", "Лехия", "Катовице" и "Висла" (Плоцк).