Экс-наставник сборной Бразилии назвал причины неудачи команды на ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Экс-наставник сборной Бразилии назвал причины неудачи команды на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Паррейра оценил выступление национальной команды на чемпионате мира—2018, где она выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Бельгии.

"Недостаточно знать наличие проблем, надо знать, как их решать. Одним только наличием таланта дело не ограничивается, иначе бы Бразилия выигрывала каждый чемпионат мира. Игра команды должна быть организованной, страстной. Когда у команды есть структура, таланты, приверженность к результату, тогда она побеждает. Когда одного компонента не хватает, ничего не получится. У этой команды не было структурированности, ей не хватало опыта. Только четыре игрока раньше участвовали в чемпионатах мира. Они могли бы дойти и дальше, но игра Бельгии в первом тайме всех поразила. Во втором тайме мы были лучше, но на чемпионате мира всё зависит от деталей: если у тебя хоть в одном компоненте не получается, то это сказывается на результате. Но мы концентрируемся на победе в Катаре, мы всегда нацелены на победу, это подобно религии", - цитирует Паррейру "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Бразилии
Сегодня, 18:39
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№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не согласен в корне,бразилы спокойно могли взять титул и этим составом.Я вижу несколько причин,отсутствие ключевого игрока Каземиро,плохая реализация моментов в матче с Бельгией и конечно Фернандиньо,гол себе забил и 2 гол частично на его совести.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 19:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Главная причина неудачи Бразилии эгоистичный петушок Неймар


я СЛЫШАЛ ОТ МНОГИХ, ИЗВИНИТЕ, МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, что нонешний, или следующий Золотой мяч у Неймара. НИКОГДА!!!!!! Для этого надо ИМЕТЬ МОЗГИ!!!!
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:08) #
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Цитата: К.А.
а ты чего тут?

Я тут потому что в заявке кудесников 5 донецких бразильцев было, а вот тебя, чучелу чего сюда занесло? Спартаковских бразильцев в сборной не было, да и то в Спартаке тоже донецкие бразилы феерят
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Главная причина неудачи Бразилии эгоистичный петушок Неймар

а ты чего тут?там вон новость еще в 11:32 разместили,а ты про бразил каких-то


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (5)

Главная причина неудачи Бразилии эгоистичный петушок Неймар
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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