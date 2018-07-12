Тилеманс: надеюсь, что еще не один раз приедем в Россию

Полузащитник сборной Бельгии Тилеманс подвел итоги чемпионата мира."Послезавтра мы сыграем свой последний матч за третье место на чемпионате мира в России. Хотелось бы поблагодарить организаторов за прекрасную подготовку и организацию мирового первенства. Особенно понравилось, что перелеты между городами проходили практически незаметно. Можно с уверенностью сказать, что Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира.- Тренировочные условия на подмосковной базе в Дедовске также заслуживают отдельных слов благодарности. Можно сказать, что мы с пользой провели все это время здесь. Большое спасибо России. Надеюсь, что мы приедем сюда не один раз.