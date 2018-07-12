Сергей Кирьяков: Смолову нужно доказать, что случившееся на ЧМ-2018 было недоразумением

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Сергей Кирьяков: Смолову нужно доказать, что случившееся на ЧМ-2018 было недоразумением

Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал возможный отъезд российских футболистов за рубеж после чемпионата мира.

- Активно сватают за рубеж Артема Дзюбу. Но ему уже почти 30 лет...

– Года два-три у Артема еще точно есть. Таких нападающих, которые, несмотря на свой рост, габариты, неплохо работают с мячом, могут сыграть в подыгрыше, создать что-то за счет индивидуальных качеств, на самом деле мало. Помните, как Артем в матче с Египтом классно развернул защитника и пробил? А какую передачу он отдал на Черышева в игре с хорватами.

- Одним из тех, кто прямо говорил о желании играть в Европе, был Федор Смолов. Закрыл ли он своим выступлением на чемпионате мира дверь в топ-лиги?

– На какое-то время однозначно закрыл. Уверен, за ним внимательно следили. Он сам прекрасно понимает, что не оправдал всех надежд. Но Федор – парень с характером, должен перетерпеть. Это сейчас главное: перетерпеть и при возможности доказать в "Краснодаре" или в другом клубе, что случившееся было недоразумением.

- Кто еще, на ваш взгляд, из нашей сборной способен закрепиться в европейских клубах?

– В топ-клубы у нас сейчас вряд ли кто-то готов перейти. Ну а в хороших, добротных европейских командах, думаю, могли бы заиграть все игроки нашей средней линии. Не беру Самедова, все-таки в 34 года редко уезжают. А у Газинского, Кузяева, Зобнина и других есть все шансы уехать в очень приличные клубы. Да и защитники неплохо себя проявили. Фернандес блестяще отыграл турнир, Кутепов.

"Российская газета"
Теги: Кирьяков
Сегодня, 19:53
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8
(1)
№8 Написал: tantara002 (Сегодня, 22:01) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Lord_Vik
Бить паненку в такой момен

Что ты хочешь от этого организма, если его телка учила его ножом масло мазать на хлеб


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 21:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
нам его доказательства уже не нужны.На ЧМ надо доказывать а не в курятнике .
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№6 Написал: GPS (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (2)

Удачи Федору!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Набьет очередную татуху на левой ягодице вот и все, что он доказать сможет.
Уебок. Бить паненку в такой момент confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Всё остальное - это херня, а не доказуха.

не,ну зачем же так категорично...он может,например,в отборе к ЧЕ стать лучшим бомбардиром,забивая не только люксембургам.сделать пару хет-триков с фаворитом нашей группы тоже неплохо для него будет


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:02) #
  • +2
  •  (10)
online

Разукращенная никчемная обезьяна. Он и на Евро16 был среди худших.
Ему самое место в клубе где он , по его словам, деньги зарабатывает .


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:57) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Как доказать? Повторно, но успешно сыграть за сборную на ЧМ? Повторно пробить пенальти и забить?
Всё остальное - это херня, а не доказуха.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 19:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Смолов сам одно сплошное недоразумение...
Похоже Смолов пасётся на этом сайте,привет Федька )


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
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