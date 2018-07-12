Иван Перишич может пропустить финал ЧМ-2018 из-за травмы

Хавбека сборной Хорватии Иван Перишич сегодня прошел медосмотр в московской клинике.По результатам обследования у него выявлено повреждение правого коленного сустава. Травму 29-летний футболист получил по ходу игры с англичанами.Более подробно о повреждении и сроках восстановления не сообщается.В финале ЧМ-2018, 15 июля, сборная Хорватии сыграет с Францией на стадионе "Лужники".