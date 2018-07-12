Аргентинский арбитр Нестор Питана назначен на финал ЧМ-2018

Аргентинский судья Нестор Питана назначен на финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.Помогать Питане будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти. Резервный судья – Бьорн Куйперс, резервный ассистент – Эрвин Зейнстра.Этот матч станет для Питаны пятым на турнире. 43-летний арбитр впервые в карьере будет работать на финальном матче чемпионата мира.