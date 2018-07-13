Лука Модрич создал 16 голевых моментов на ЧМ-2018

Сборная Хорватии обыграла Англию в полуфинале чемпионата мира (2:1, дополнительное время) и вышла в финал турнира.Больше всех голевых моментов на ЧМ-2018 у хорватов создал капитан Лука Модрич (16).Следом идет полузащитник Иван Ракитич, на его счету 8 созданных моментов.На счету Модрича также 2 гола и результативная передача на турнире.