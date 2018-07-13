Фатма Самура: сборная Хорватии, вы были храбры и сражались на поле в каждой игре турнира

Сборная Хорватии, вышедшая в финал чемпионата мира в России, храбро сражалась в каждом матче турнира, написала генеральный ФИФА Фатма Самура."Сборная Хорватии, вы были храбры и сражались на поле в каждой игре турнира. С нетерпением ждем вас в финале чемпионата мира", - написала Самура на хорватском языке в твиттере.