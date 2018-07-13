Вице-премьер КНДР будет присутствовать на церемонии закрытия ЧМ-2018

Вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рен Нам вылетел в Россию для участия в церемонии закрытия чемпионата мира, сообщает посольство России в КНДР.Финальный матч между сборной Франции и Хорватии пройдет в Москве 15 июля. Встреча начнется в 18.00 мск."Двенадцатого июля вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рен Нам вылетел в Россию по приглашению ФИФА для участия в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу", - сообщает посольство в Facebook.