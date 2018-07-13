Станислав Черчесов: надеемся, что этот ЧМ положительно скажется на развитии нашего футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что домашний чемпионат мира поднимет футбол в стране на новый уровень."Надеемся, в России начинается новая эпоха, все хотят играть в футбол. И это самое главное на самом деле. Теперь вопрос: как будем дальше футбол развивать. Сейчас всё немного успокоится, и можно будет выстраивать определенную работу.Тренер согласился с тем, что игрокам команды будет сложно регулярно показывать такой же уровень футбола в дальнейшем, но призвал их стараться держать заданную планку.Такого накала, как на чемпионате мира, в чемпионате России нет, да и в чемпионатах других стран тоже. Индивидуальные качества все равно заставляют тебя работать на определенном уровне. Да, соревновательный уровень сейчас опять снизится, и футболистам придется в нем вариться. И я им это сказал на собрании: свой спортивный уровень надо стараться поддерживать", - сказал Чечресов.