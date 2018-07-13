Роберто Карлос: предложу Флорентино Пересу приобрести Дзюбу в "Реал"

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Роберто Карлос: предложу Флорентино Пересу приобрести Дзюбу в "Реал"

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос выразил восхищение игрой сборной России.

"У вас отличная команда. Больше всего мне понравился Дзюба. Но главное в случае вашей команды — взаимодействие с болельщиками.

Все игроки вашей сборной быстро прогрессируют. Дзюба, Дзагоев, Смолов — все они достигли высокой планки качества. Я бы переговорил с Флорентино Пересом о Дзюбе. У "Реала" как раз после ухода Роналду место форварда освободилось", - сказал Карлос.

Sport24
Теги: Дзюба Реал Роналду
Сегодня, 15:51
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15
(3)
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:05) #
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online

Карлосу больше не наливать, просили же!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:53) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба будет играть в Зените...веселить разных утекаев, котов и плесеней.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№13 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
клоун за клоунов
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№12 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У "Реала" как раз после ухода Роналду место форварда освободилось

Да, для Бэйла.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:42) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
в качестве кого? клоуна?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№10 Написал: anonymous (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (3)

а Кутепова в Барсу, хотя он вряд ли согласиться, ведь его мечта Милан
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№9 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Р.Карлос:Все игроки вашей сборной быстро прогрессируют. Дзюба, Дзагоев, Смолов — все они достигли высокой планки качества
smile Ну да,особенно Смолов.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Подходящая замена Роналду, вперед Артем.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:29) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
покажет всем яйца! smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:09) #
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online

Боюсь, что не досмотрел Роберто Карлос ни одной игры нашей сборной до конца. Иначе, чем объяснить его слова о стремительном прогрессе и высокой планке качества одного великого российского футболиста, фамилию которого не стоит упоминать всуе. И ещё, между "я переговорю" и "я бы переговорил", как говорят в Одессе, "две большие разницы".
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:06) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Предложи и насмеши.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:01) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
предложу

...людей смешить?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 15:59) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Покупайте.Он все равно так бегать за клуб не будет,опять пешком ходить если только.По хорошему надо Дзюбу продать подороже,не хочу видеть его фейс в нашей футболке.А так продать тридцатилетнего бугая с больным коленом за хорошие деньги будет трансферной удачей,пусть в Китае пехом ходит)

100%


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (3)

Чисто поржать?
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:55) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Покупайте.Он все равно так бегать за клуб не будет,опять пешком ходить если только.По хорошему надо Дзюбу продать подороже,не хочу видеть его фейс в нашей футболке.А так продать тридцатилетнего бугая с больным коленом за хорошие деньги будет трансферной удачей,пусть в Китае пехом ходит)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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