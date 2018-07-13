Эдуард Безуглов: такого, чтобы допинг-инспекторы приезжали несколько дней подряд в 7 утра, на ЧМ не было

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о допинг-контроле в национальной команде.– Эта тема особая больше для СМИ, чем для нас. В себе и наших футболистах мы уверены, и никаких проблем не ждали и не ждем. Но надо признать, что проб мы сдали немало – только во время сборов и матчей чемпионата мира их было около 80. Два раза был внесоревновательный контроль и контроли после каждой игры.С начала же года каждый из кандидатов в сборную команду сдал более 10 проб.– На чемпионатах мира контроль организует ФИФА. Инспекторы допинг-контроля могут приехать в любое время. Каждая сборная предоставляет всю информацию о местонахождении футболистов и поэтому они всегда знают, где искать команды. К нам приезжали в Нойштифт на сбор перед ЧМ и дважды в Новогорск. Один раз приезжали инспекторы из РУСАДА, которое тоже в этом году работает очень активно – что мы можем только приветствовать. Сдается кровь и моча. Все пробы анализируются в зарубежных лабораториях. Никаких проблем в этом направлении мы не ожидаем.– Все футболисты, входившие в расширенный список кандидатов в сборную, сдали с декабря по 10 и больше проб. Ребята, команды которых играли в еврокубках, сдали проб еще больше, ведь к ним приезжали и инспектора из УЕФА.– Абсолютно никаких проблем не возникало. Все со стороны инспекторов из ФИФА проходило быстро и профессионально. Такого, чтобы они приезжали в 7 часов утра несколько дней подряд, как это было на Евро, не случалось.– На чемпионатах мира с 1994 года нет ни одной положительной пробы. Поэтому контроль всегда, в принципе, одинаков.– Обычно это два внесоревновательных контроля: весной и уже на сборе перед чемпионатом, и по две пробы после каждого матча, в том числе – контрольного. В этом году к нам приезжали и после выхода в плей-офф, но это обычная практика – просто мы впервые дошли до такой стадии, – сказал Безуглов.