На финал ЧМ-2018 прибудут более десяти иностранных президентов

Финал чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более десяти иностранных лидеров."Много иностранных гостей будет присутствовать на этом матче: где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран" — сказал помощник президента Юрий Ушаков.