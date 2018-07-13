Владимир Путин посетит концерт в Большом театре, посвященный завершению ЧМ-2018

Помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что глава государства намерен посетить гала-концерт в Большом театре."Вечером в субботу президент посетит гала-концерт, который посвящен завершению чемпионата мира", — сказал Ушаков.Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.