Иван Ракитич: если Хорватия выиграет в финале ЧМ-2018, набью татуировку на лбу

Полузащитник сборной Хорватии и "Барселоны" Иван Ракитич на пресс-конференции, посвященной воскресному финалу чемпионату мира против Франции, выразил надежду на победу.- Лучших ощущений и выдумать нельзя. С самого начала, как только стал играть за сборную Хорватии, попасть в финал чемпионата мира было заветной мечтой, - заявил Ракитич. - Хотя давайте будем откровенными, сначала мы мечтаем просто стабильно выходить в финальные части крупных турниров каждые два года. Поэтому сейчас мы просто счастливы!- Да. У меня на лбу много свободного места. Думаю, это отличный вариант. Только с женой посоветуюсь.