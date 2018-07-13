Джанни Инфантино: результаты использования системы видеоповторов однозначно положительные

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|14.07
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|15.07
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
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Джанни Инфантино: результаты использования системы видеоповторов однозначно положительные
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу работы системы видеоповторов на ЧМ-2018.
"Сейчас исключена ситуация, что гол засчитан, если игрок находился в офсайде, больше такого невозможно, все.
Сколько раньше вы, журналисты, обсуждали эти спорные моменты? Теперь их не будет, VAR этого не позволит: она четко даст понять, был офсайд или нет. VAR больше не вызывает дискуссий, система воспринята, она работает.
Если говорить без эмоций, то результаты однозначно положительные. Рассмотрены были 440 случаев, 19 раз главный арбитр встречи сам смотрел повтор, 16 решений были пересмотрены с неправильных на правильные. Когда смотришь в словарь на слово "прогресс", там написано – «изменение чего-то к лучшему", оно таковым и является", - цитирует Инфантино ТАСС.
"Сейчас исключена ситуация, что гол засчитан, если игрок находился в офсайде, больше такого невозможно, все.
Сколько раньше вы, журналисты, обсуждали эти спорные моменты? Теперь их не будет, VAR этого не позволит: она четко даст понять, был офсайд или нет. VAR больше не вызывает дискуссий, система воспринята, она работает.
Если говорить без эмоций, то результаты однозначно положительные. Рассмотрены были 440 случаев, 19 раз главный арбитр встречи сам смотрел повтор, 16 решений были пересмотрены с неправильных на правильные. Когда смотришь в словарь на слово "прогресс", там написано – «изменение чего-то к лучшему", оно таковым и является", - цитирует Инфантино ТАСС.
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