Георгий Черданцев и Юрий Розанов прокомментируют финал ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Георгий Черданцев и Юрий Розанов прокомментируют финал ЧМ-2018

Финальную игру чемпионата мира по футболу на сайте и в приложении "Матча" прокомментируют Юрий Розанов и Георгий Черданцев.

В финале мирового первенства встретятся сборные Франции и Хорватии. Матч состоится 15 июля в столице России на стадионе "Лужники" и начнётся в 18:00 по московскому времени.

На общедоступном канале "Россия 1" игру будет комментировать Владимир Стогниенко.

Поединок за третье место между национальными командами Бельгии и Англии также будет показан в прямом эфире. На нём будут работать Тимур Журавель и Александр Шмурнов.

"Чемпионат.сом"
Теги: Черданцев Розанов
Сегодня, 20:29
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11
(3)
№11 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 22:35) #
  • +1
  •  (1)
online

решили финал видимо зас.рать. Еще и косоварская шмара петь будет - блеать кто ей вообще визу дал и в Россию пустил? rage
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:29) #
  • +1
  •  (1)

Надо попробовать хорошую идею комментировать хотя бы четверым , а в идеале всем сразу Очень весело . Ничего не понятно , у кого больше собственного я и у кого больше неуважения к телезрителям. Все одинаково небрежны и равны.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (1)
online

чердак любой матч способен испортить
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (1)

советский спорт открыл голосование лучший комментатор чемпионата мира на сайте.Можно выбрать три варианта.Владимир Стогниенко пока на первом месте,на втором Слуцкий,рядом Розанов и Уткин!Чердак сильно отстает winkГена Орлов один из аутсайдеров.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:12) #
  • +4
  •  (6)

У чердака блат наверное.. Такое чмо и везде..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Интересно, они до этого вместе работали. С трудом могу представить слаженность работы.

Даже не припомню,но радует что хоть один нормальный будет
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (5)

Стогниенко спасен финал для телезрителей blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 21:01) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Как достал в эфире этот пид...ас Чердак! Видно хорошо куни исполняет, коли в каждую дырку лезет! Слава Богу. что не на общедоступном канале!
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
нас рать. По Россия 1 смотреть буду.
Цитата: Frankenstein
Чердак опять визжать будет как дебилойд,а Розанова приятно слушать

Интересно, они до этого вместе работали. С трудом могу представить слаженность работы.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:43) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чердак опять визжать будет как дебилойд,а Розанова приятно слушать
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 20:38) #
  • +4
  •  (4)

чердак везде.у него ипотека что ли?то реклама.то матчи, которых не заслуживает.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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