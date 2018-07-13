Антон Бурдасов: в финале ЧМ-2018 буду болеть за Францию, точно не за хорватов, из-за последних их действий

Нападающий "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов ответил на вопросы касательно ЧМ-2018.– В рамках чемпионата мира выиграть у такого соперника – дорогого стоит. После результатов прошлых лет, сейчас футболисты сборной России стали героями, они заслужили это звание.– Илья удивил. Он обещал перед чемпионатом мира, что будет играть совершенно по-другому и удивит нас. Кутепов сдержал свое обещание.– Не знаю, не хотелось заморачиваться. Побоялся, потому что знаю, как у нас организовывают вход на стадион. Много времени потерял бы. Если в Европе все это быстро – за пять минут проходишь, то здесь можно часами простоять около стадиона. Решил, что лучше посмотреть по телевизору.– Нормально, в домашней обстановке мне спокойно.– Не знаю. В Челябинске как все ходили с одинаковым выражением лица, так и ходят.– Я перед чемпионатом мира сказал, что, кроме нашей сборной, буду болеть за Аргентину и Францию. Французы пока тащат.– Все перед началом турнира хаяли Станислава Черчесова и посмотрите, что он сделал с командой. Я, кстати, его не ругал. Потому что он cпартаковец.С самого начала я верил в Черчесова, и он доказал всем, что его не просто так назначили. Не зря же после второго матча появились мемы "Извинись".– Я за Францию буду болеть, точно не за хорватов, из-за последних их действий. Пусть Гризманн выиграет Кубок.