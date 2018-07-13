Джейми Варди: поздравляю Хорватию и желаю удачи в финале

Нападающий сборной Англии Джейми Варди пожелал удачи сборной Хорватии в финале ЧМ-2018."Опустошен...Спасибо всем, кто был с нами на этом пути. Поддержка в каждой игре была невероятной. Жаль, что мы не смогли преодолеть эту последнюю преграду. Поздравляю Хорватию и желаю удачи в финале", – написал Варди в инстаграме.[media=https://www.instagram.com/p/BlG9QFxHWkS/?taken-by=vardy7]