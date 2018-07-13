Антуан Гризманн: если выиграю ЧМ-2018, буду играть в Fortnite и пить мате

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о подготовке к финалу чемпионата мира.– Наша главная сила – в настрое. Мы 23 воина, готовые биться друг за друга. Проводим часы друг с другом, уже успели стать семьей. Вы же видите, как мы празднуем голы. Всей командой.Даже те, кто не был на поле, выбегают на газон и радуются с нами. У нас настоящая семейная атмосфера. Началось все это перед чемпионатом мира, а закончится завоеванием трофея.– Слушайте, когда я стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы, мы не смогли победить Португалию в финале. Теперь я не забиваю так много, моя роль изменилась. Но, может, это к лучшему?– Да, есть такая традиция. Начал это делать после четвертьфинала. Как видите, принесло удачу. Так что отказываться от нее не собираюсь.– Он отличный, техничный футболист. Мы знаем, что у хорватов вся игра идет через Модрича и Ракитича. Думаю, наш тренер что-то придумает. Вообще, у нас отличные футболисты. Так что вполне можем победить Хорватию. Детально все разберет тренер, но главное – хорошо обороняться.– Буду играть в Fortnite и пить мате. Иногда представляю себе это, но стараюсь не витать в облаках. Нужно концентрироваться и готовиться.– Я был на четырех крупных турнирах и нигде не чувствовал себя лучше, чем здесь. Вы сами видите, как нам здесь нравится. Но большую часть эмоций вы не видели, и это хорошо (улыбается). Я бы остался здесь еще на пару месяцев, так мне здесь нравится.