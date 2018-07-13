Роман Зобнин стал самым обыгрываемым на ЧМ-2018

Полузащитника сборной России Романа Зобнина обыграли "один в один" 14 раз на чемпионате мира 2018 года.Как отмечает WhoScored, это худший показатель среди всех игроков турнира.По статистике Международной федерации футбола, Зобнин стал лучшим на турнире по совершенным отборам (34) и общей дистанции бега за пять матчей (62).На счету защитников сборной России 259 оборонительных действий, что является лучшим показателем среди всех национальных команд.