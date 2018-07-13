ФИФА оштрафовала Футбольный союз Хорватии

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Футбольные союзы Швеции и Хорватии за нарушение медиамаркетинговых правил на чемпионате мира 2018 года.Как передает официальный сайт ФИФА, сумма штрафа составила 50 тыс. швейцарских франков.Во время четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против команды Англии (0:2) член национальной команды Швеции показал неразрешенный коммерческий бренд. То же самое сделал представитель хорватской сборной.