Михаил Шац: в финале буду болеть за Хорватию

Известный шоумен Михаил Шац рассказал о своих ожиданиях от двух заключительных матчей ЧМ-2018: игры за бронзовые медали и финала турнира.– С матчем за третье место все понятно – бельгийцы и англичане вернут должок за скучную игру на групповом этапе, – говорит Шац. – Я жду яркого, открытого футбола. Что касается финала – буду все-таки болеть за хорватов. Не уверен на 100 процентов, но думаю, что они могут дать бой Франции. Фейерверка не будет, но игра точно выдастся увлекательной.– Футболисты сборной Хорватии – бойцы, французам не стоит ждать легкой прогулки. К чему эта прогулка приведет – большой вопрос. Шансы у финалистов, конечно, не 50/50, но процентов 40 я бы дал хорватам.