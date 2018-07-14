Сергей Силкин: матч за третье место никому не нужен, никогда не понимал, зачем его проводят

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 17:00 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Силкин: матч за третье место никому не нужен, никогда не понимал, зачем его проводят

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин не уверен в том, что на чемпионатах мира следует проводить матчи за третье место.

"Может быть, действительно матч за третье место на чемпионатах мира стоит отменить. Обе сборные проиграли. Думаю, третье и четвертое место — разницы никакой. Смысл этой игры? Результат ни на что не влияет.

Возможно, сегодня мы увидим на поле полурезервные составы. У англичан было на день меньше отдыха, игралось дополнительное время. С учетом этих факторов вполне вероятно, что кого-то их игроков стартового состава мы не увидим с первых минут", — цитирует Силкина Газета.ru.
Теги: Силкин Сборная Бельгии Сборная Англии
Сегодня, 14:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(0)
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (2)

Будт раскованный футбол,что так по душе зрителям. А Силкину автобус подавай. Где набрать 60 тыщ Силкиных, господа ? Чтобы набрать полный аншлаг, кот не знает сам.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:03) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Александр из Тюмени
Дурак потому что.

СИЛКИН ЧТО-ТО МНОГО СТАЛ ГОВОРИТЬ, УЩЕРБ..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр из Тюмени
Дурак потому что. Бронза она и в Африке бронза и третье место выше четвертого на самом высоком турнире, недотепа.


И победившую, и проигравшую команды награждают бронзовыми медалями.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Дурак потому что. Бронза она и в Африке бронза и третье место выше четвертого на самом высоком турнире, недотепа.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Почему-то бронзовая медаль на ОИ ценится и везде ценится....я считаю, что такой матч должен быть...одно дело ты бронзовый призер, а другое вообще никто...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№8 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 15:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
не, пилять, па-ходу это ты никому не нужен
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№7 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:37) #
  • +2
  •  (2)

Раз в четыре года можно было бы и матчи за 5-8 провести,если конечно футбол для зрителя. А что касается резервных составов,так некоторые из них получше некоторых основ сыграют.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: скальп (Сегодня, 15:32) #
  • +1
  •  (3)

Для болельщиков его проводят,больше хороших матчей только плюс для турнира,а у Силкина в башке один силос..
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 15:28) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
херню он сморозил...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Какие полурезервные составы? Че он несет? Где он видел в матчах ЧМ за 3 место полурезервные составы?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: N-52 (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Силкин, за англичан болеешь ?
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:11) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Совершенно верно. Никакого спортивного интереса этот матч не представляет. Его и раньше называли "утешительный финал". Наградить обе команды "бронзой" и достаточно.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:09) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Как это зачем? чтобы расставить все точки над И ---- можно было бы и ниже места уточнить , раз пошла такая пьянка и коль в Россию на ЧМ приехали лучшие команды ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.