Десятки нигерийцев покупали Fan ID по цене 300 долларов. Им обещали работу в России

Более 70 обманутых нигерийцев в минувшую пятницу, 13 июля, собрались у посольства своей страны в Москве.Как рассказал представитель волонтерской организации "Альтернатива" Олег Мельников, африканцы прибыли в Россию для работы, но стали жертвами обмана. Приезжим обещали трудоустройство по паспорту болельщика (Fan ID), который предлагалось купить за 300 долларов США.Нигерийцы стали обращаться с жалобами на мошенников еще две недели назад. "На родине мошенники предложили им купить Fan ID за 300 американских долларов и билеты туда-обратно, обещая, что в России им удастся устроиться на работу. Доверчивые нигерийцы приехали сюда, но, как выяснилось, никто их не ждал, разрешения на работу у них нет, к тому же мошенники аннулировали им обратные билеты", – сказал Мельников.По словам Мельникова, в четверг среди нигерийцев прошел слух, что авиакомпания Turkish Airlines выделит самолет, который доставит их на родину, однако по приезде в Шереметьево выяснилось, что о таком рейсе в аэропорту не знают."Полицейские аэропорта доставили их на двух автобусах до посольства Нигерии, а мы купили им еду и коврики. Нигерийцы ночевали у посольства, сейчас к ним публично вышел посол страны и пообещал решить все проблемы. Сотрудники консульства сказали, что оплатят им жилье на пять дней и за это время разберутся с билетами", – сообщил Олег.Как отмечается, с утра у посольства было более 70 человек, а всего в России остается 200-400 обманутых граждан Нигерии