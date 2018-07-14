Игорь Денисов - Эдеру: мой брат, когда ты уже приедешь в лагерь "Локомотива"?

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в Инстаграме прокомментировал фотографию португальского форварда Эдера, которую он сделал на фоне Москва-Сити."Мой брат, когда ты уже приедешь в лагерь?", - поинтересовался Денисов.