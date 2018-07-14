Сборная Хорватии тренируется без Перишича

Сборная Хорватии проводит тренировку в Лужниках перед завтрашним финальным матчем чемпионата мира против Франции.На поле работают все футболисты, за исключением Ивана Перишича. Напомним, полузащитник "Интера" после полуфинальной игры против Англии (2:1 дополнительное время) попал в московскую больницу для обследования коленного сустава.