Юго Льорис: не нужно сравнивать ЧМ-2018 с Евро-2016

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис отметил, что многие игроки нынешней команды не участвовали в Евро-2016, поэтому не нужно сравнивать тот турнир с нынешнем чемпионатом мира.- Как я уже сказал, Хорватия показала, что обладает отличными моральными и физическими ресурсами. На каждом этапе она проводила очень трудные матчи – и побеждала. У нашего соперника прекрасное поколение талантливых игроков и отличный коллектив.- Каждым моментом нужно наслаждаться. Для меня финал - это, естественно, огромная привилегия. Мы, футболисты, любим такие вызовы. Постараемся завершить чемпионат на мажорной ноте. Лучший момент или не лучший? Сложно сейчас ответить, ведь финал еще не сыгран. Но, как я уже сказал, это самый важный матч в нашей карьере.- Если будут пенальти – значит, так тому и быть. Мы знаем, что Субашич замечательно сыграл на этом турнире.- Многие наши футболисты не участвовали в том чемпионате. Тем, кто играл два года назад, справиться было тяжело – это точно. Что ж, сейчас есть возможность окончательно перевернуть страницу и написать новую историю побед. Тогда не останется никаких сожалений. Все изменилось с тех пор. Вообще не нужно сравнивать чемпионат мира с Евро-2016.